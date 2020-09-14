Индия и РФ создают ракету для борьбы с летающими радиолокаторами AWACS

Российско-индийское совместное предприятие «Брамос» приступило к разработке новой крылатой ракеты, способной поражать самолеты дальнего радиолокационного наблюдения (AWACS). Оружие создается на основе сверхзвуковой крылатой ракеты авиационного базирования «Брамос».

По оценкам разработчиков, первые испытательные пуски новой ракеты типа «воздух-воздух» состоятся в 2024 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на содиректора Брамос» Александра Максичева. Существующие модификации ракеты способны поражать морские и наземных цели, а новый образец получит улучшения, в частности, иную головку самонаведения, способную самостоятельно производить поиск радиолокационных целей, пояснил Максичев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.09.20

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