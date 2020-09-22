В России запустят проект беспилотного флота

Минфин, Минтранс, Минприроды, Минэкономразвития, а также Росморречфлот выступили за проведение эксперимента по эксплуатации беспилотных судов. Согласно проекту правительственного постановления, он может стартовать в ряде российских регионов уже с 1 октября 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя главы Минпромторга Олега Рязанцева, которое он отправил в Минюст.

По словам представителя Минпромторга, вышеуказанные ведомства одобрили поправки, а законопроект вскоре поступит на рассмотрение правительства. Предполагается, что пилотными регионами для эксперимента станут Санкт-Петербург, Ленинградская, Астраханская, Калининградская, Магаданская, Мурманская, Ростовская, Сахалинская области, а также Краснодарский, Приморский и Хабаровский края. Он должен завершиться в 2025 году.

Благодаря его результатам, Минпромторг сможет организовать производство систем автоматического (автопилот) и дистанционного управления для последующей установки на суда. Эксперты объясняют, что цель проекта – позволить с января 2021 года любой судоходной компании с судами под российским флагом легально использовать автопилоты в регулярных рейсах.

Эксперты также отмечают, что автоматическое управление позволит экономить на зарплатах, страховании и питании экипажа, а также позволит использовать освободившееся от кают место под размещение грузов или оборудования.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.09.20

Жители Курганской области возмутились «ураганным» отключением света. / NI сравнил мощь бронетанковых армий РФ и США. / Еврокомиссия усилит контроль за Apple, Amazon Facebook и Google. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»