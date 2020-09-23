Каждый пятый россиянин дольше месяца не пользовался интернетом

Почти 6 млн человек не старше 55 лет в России вынужденно или осознанно за последнее время не пользовались интернетом. Таковы результаты исследования компании Mediascope.

Данные собирались в рамках проекта по измерению аудитории Рунета, пишет РБК. В течение года в ежедневном режиме специалисты по телефону опрашивают по случайной выборке более 38 тысяч жителей России.

Один из ключевых вопросов: «Пользовались ли вы хотя бы раз за последние 30 дней интернетом?». По данным опроса, за июль-август этого года почти 22% населения интернетом не пользовались. Подавляющая часть из них – пожилые люди. По числу пенсионеров, имеющих доступ к интернету, Россия пока отстает от развитых стран, но в целом нынешний уровень проникновения среди пожилых – достаточно высокий, говорят аналитики.

Примечательно, что в категории от 55 лет и старше интернет более активно осваивают мужчины. Среди них доля тех, кто активно не пользуется современными технологиями, около 43%, аналогичный показатель для женщин – почти 52%. В других возрастных группах ситуация противоположная: доля мужчин, заявляющих, что им чужд интернет, выше, чем доля их сверстниц.

По словам гендиректорак Института исследований интернета Карена Казаряна, одной из больших социальных групп, которая не пользуется интернетом, могут быть люди с ограниченными возможностями.

В целом среди молодого поколения не имеют доступа к интернету в большинстве своем две категории – это консерваторы, которые по разным причинам (например, из религиозных соображений) не пользуются интернетом, а также люди, находящиеся за чертой бедности. У многих россиян нет денег на покупку компьютера или смартфона для выхода в Сеть, а также на оплату услуг операторов связи.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.09.20

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