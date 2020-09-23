Эксперт назвал главную опасность голосовых помощников

Голосовые помощники могут нести реальную угрозу для пользователей. Об этом заявил основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

Голосовые помощники постоянно «слушают» то, что происходит вокруг них. Собранные аудиоданные они отправляют на серверы компаний-производителей, где информация хранится неограниченно долго, пишет «Прайм».

«Нередко записи, содержащие нераспознанные системой звуки, прослушивают «асессоры» – люди, занимающиеся «разметкой» данных для нейросетей. Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности. Особо «интересные» записи звуков или бесед в результате их работы могут оказаться даже в интернете», – рассказал эксперт.

Кроме того, нейросети, распознающие голосовые команды, несовершенны, а значит, не исключаются неадекватные действия помощника. Например, если нейросеть управляет умным домом или системой сигнализации, эти действия могут нанести реальный ущерб – сигнализация отключится или в пустом доме начнет работать отопление.

Каждый должен сам для себя решать, насколько безопасно использовать голосовой помощник. Все зависит от того, какие данные о себе пользователь хотел бы оставить приватными.

Москва, Зоя Осколкова

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