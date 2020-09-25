Россия опробовала новейшие огнеметные системы на учениях «Кавказ-2020»

Российские военные впервые задействовали новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», в рамках учений «Кавказ-2020», которые проходят на полигоне Капустин Яр. «Тосочка» шквалистым огнем уничтожила колонны бронетехники условного противника, сообщает Минобороны РФ.

«Огнем неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3, обладающих повышенными энергетическими характеристиками, выдвигающемуся противнику был нанесен значительный урон», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, сводный огнеметный батальон Южного военного округа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил мотопехотный батальон условного противника, применив неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и дымозажигательном снаряжении, передает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.09.20

Смертность от коронавируса в Крыму выросла в 2 раза. / В мэрии Кургана озвучили дату начала отопительного сезона в жилых домах. / Украина начинает новую атаку на Рунет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»