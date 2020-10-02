Россия обзаведется системой контроля космического пространства

Россия создает систему мониторинга околоземного пространства. Об этом рассказал командующий 15-й армией Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

«В ближайшие годы на территории Российской Федерации будет развернута сеть специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптикоэлектронных комплексов нового поколения», – сказал он в интервью газете «Красная звезда». Он уточнил, что комплексы будут развернуты на Алтае, Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму.

Он также добавил, что новая система позволит ВКС вести контроль околоземного пространства «по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот». Весной Германия отказалась поддержать инициативу РФ по нераспространению оружия в космосе. Ранее США приступили к созданию космических войск.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.10.20

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