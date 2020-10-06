Запрет протоколов шифрования грозит исключением России из глобального интернета

В России готовится законопроект, который предполагает запрет современных протоколов шифрования, скрывающих имя сайта. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявили, что норма грозит отключением страны от глобального интернета.

Поправки к закону «Об информации» разрабатывает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Законопроект предполагает, в частности, запрет протокола TLS 1.3 с расширением ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS) и DoT (DNS поверх TLS). Над их внедрением работают Mozilla и Google, пишет «Коммерсант».

Принятие поправок в существующем виде формально сделает противозаконным использование компьютеров и смартфонов, а также парализует работу информационных систем, что может «привести к катастрофическим негативным последствиям», говорится в заключении комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям.

Кроме того, основная цель подобных протоколов – обеспечение приватности пользователя. Шифрование необходимо для защиты трафика от злоумышленников, иначе все персональные данные, данные кредитных карт и трансакции будут видны инженерам на сетях связи и IT-специалистам.

В Минцифры пообещали рассмотреть отзыв и создать рабочую группу для внесения изменений в законопроект.

Москва, Зоя Осколкова

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