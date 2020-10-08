Требования ФСБ стали угрозой для развития сетей 5G в России

Развёртыванию 5G-сетей в России могут помешать проблемы, обусловленные правилами использования базовых станций и смартфонов нового поколения. Об пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в компании по производству соответствующего оборудования. Информацию подтвердили ещё два источника в операторах связи.

Оказалось, что камнем преткновения стали требования о криптографии. По данным издания, на том, что в сетях должно использоваться отечественное шифрование настаивают ФСБ и Минцифры. Если условия будут приняты, в стране будет запрещено использование станций и мобильных устройств с заграничным шифрованием.

В Минэкономики считают, что такие условия приведут к невозможности использования зарубежного оборудования. Речь идет не только о самих по себе станциях 5G, но и мобильных устройствах. Помимо этого, в ведомстве считают, что внедрение отечественной криптозащиты на уже имеющихся станциях потребует от операторов дополнительных затрат в 14 млрд рублей каждые три года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.10.20

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