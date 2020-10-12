Мошенники научились использовать метаданные пользователей Сети

Мошенники научились использовать хранящиеся в почтовых сервисах Gmail, «Яндекс.Почта» и Mail.ru, а также на облачных хранилищах «Яндекс.Диск», Google Drive и Mega.nz метаданные россиян.

«Известия» пишут, что при пересылке файлов с этих ресурсов сохраняются данные о фото, видео и документах, в том числе геометка, сведения об авторе и другие. К таким выводам пришли эксперты Digital Security. Примечательно, что в мессенджерах Telegram, What's App и Viber метаданные сохраняются только при пересылке фото и видео в виде вложений.

Эксперты по безопасности отмечают, что массив метаданных, исходящий от одного человека, может косвенно его охарактеризовать, и чем больше, тем точнее характеристика. «Этим могут пользоваться, в том числе, злоумышленники, применяющие методы «социальной инженерии», а также организаторы спам-рассылок и звонков», – рассказал врио директора департамента информационной безопасности Минцифры Дмитрий Реуцкий.

Так, например, метаданные фотографий хранят данные об устройстве, дате снимка и координатах. Благодаря этому злоумышленники могут определить дороговизну техники и в каких странах и городах побывал ее владелец, что в том числе позволяет определить уровень его дохода.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.10.20

Трамп намерен подписать ДСНВ до президентских выборов в США. / «Роскосмос» потратит 4,2 млрд рублей на создание космического ядерного буксира. / В США подросток собрал в своей комнате термоядерный реактор. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»