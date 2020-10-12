Астрономы заявили об опасности Starlink для радиотелескопов

Многочисленные спутники на околоземной орбите уже сегодня создают большие препятствия для работы астрономов при наблюдении в оптическом диапазоне, а вскоре начнут вмешиваться и в работу радиотелескопов.

На территории ЮАР и Автралии идет строительство самого большого в мире радиотелескопа SKA (Square Kilometre Array, «Антенная решетка километровой площади»). Он будет способен вести наблюдения с небывалой точностью, а начнет работу в 2027 году. Но сегодня участвующие в проекте астрономы бьют тревогу. Официальное обращение ученых опубликовано на сайте SKA

Они призывают к строгому регулированию «мегафлотилий» спутников, которые быстро разворачивают в космосе такие компании, как SpaceX со своим проектом беспроводного интернета Starlink. Согласно планам SpaceX, группировка спутников должна составить 12 тыс. штук. А следом за ней развиваются другие аналогичные проекты, например OneWeb и Project Kuiper.

В итоге спутники будут создавать столь много помех, что это будет мешать работе радиотелескопов, давая помехи и искажения. Антенны SKA умышленно расположат в удаленной местности, чтобы снизить радиоэлектронные шумы. Так, например, будет действовать полный запрет на использование мобильных телефонов на прилегающей к SKA территории.

Однако из-за развития сетей «космических провайдеров» шум буде приходить и из космоса. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания делает все для того, чтобы не доставить проблем ученым. По его словам, шансы на то, что флотилия из тысяч микроспутников встанет на пути астрономических мала, пишет Naked-science.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 12.10.20

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