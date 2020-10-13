Российские ученые приступили к созданию экологически чистого криогенного двигателя, который будет работать на жидком азоте или сжиженном природном газе. Разработкой занимаются специалисты Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. На создание двигателя уйдет потребуется от трех до четырех лет, рассказали в пресс-службе университета.

Самарские ученые создают экологичный криогенный двигатель

Предполагается, что двигатель будет полезен для использования в автомобилях на территории особо охраняемых природных зон, а также на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) спецназначения. Благодаря таким двигателям БПЛА будут незаметны для средств инфракрасного слежения, в отличие от двигателей внутреннего сгорания реактивных или электродвигателей.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 13.10.20

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