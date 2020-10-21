Эксперты заявили о появлении новой версии вируса для macOS и Android

Появились новые варианты шпионской программы GravityRAT, способные атаковать не только Windows, но также macOS и Android. Об этом сообщает Anti-malware со ссылкой на «Лабораторию Касперского». Этот вредонос впервые обнаружили еще в в 2017 году на территории Индии.

Было установлено, что злоумышленники связывались с намеченной жертвой в Facebook и просили установить защищенный мессенджер, который по факту являлся программой-шпионом для Windows. Между тем, по данным Kaspersky, атаки с использованием GravityRAT проходят уже с 2015 года.

Функции Android-версии GravityRAT не отличаются от типовой версии: вредонос ищет и отправляет своим хозяевам данные о зараженном устройстве, список контактов, адреса email, логи звонков и SMS. Вирус способен отыскивать в памяти устройства и на сменных носителях документы в форматах .jpg, .jpeg, .log, .png, .txt, .pdf, .xml, .doc, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .docx и .opus.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.10.20

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