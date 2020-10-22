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Пятница, 23 октября 2020, 03:44 мск

Новости Технологии

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Ученые обучили ИИ самостоятельно расшифровывать мертвые языки

Фото: MIT News

Ученые из США разработали технологию машинного обучения, использующую автоматические алгоритмы для дешифровки для мертвых языков. Систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) представили сотрудниками Массачусетского технологического института (MIT). Она способна в автоматическом режиме обнаруживать связи между языками.

Изучение утерянных языков позволяет получить доступ к массивам древних знаний погибших цивилизаций и отдельных народов. Сотрудники лаборатории искусственного интеллекта (CSAIL) MIT совершили настоящий прорыв в этой сфере. Система работает даже при отсутствии изученных родственных языков и способна полностью самостоятельно определять связи между различными языками.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.10.20

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