Хакеры готовят фейковые распродажи популярных брендов

Специалисты по кибербезопасности зафиксировали в рунете регистрацию сотен доменов с названиями популярных брендов. Эксперты считают, что мошенники готовят массовую кампанию с фальшивыми распродажами.

Сервис выявления угроз Ethic зафиксировал появление 192 доменных имен, похожих на известные бренды, лишь за одни сутки, пишет «Коммерсант». По данным Infosecurity a Softline company, были зарегистрированы в том числе такие адреса: familiya-off.ru, detskiy-mir-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru, citilink-off.ru.

Все домены оформлены через одну и ту же российскую компанию-регистратора и привязаны к серверу, находящемуся на технических площадях компании Ispiria в Белизе. Эта компания нередко используется для хостинга фишинговых и иных вредоносных сайтов, указывают в Infosecurity.

Владелец доменов потратил на их покупку десятки тысяч рублей, стоимость регистрации одного доменного имени, как правило, составляет 199 рублей. Вероятно, в дальнейшем он будет использовать их для извлечения прибыли, например, использовать для накрутки сетевого трафика, фишинговых рассылок или создания полноценных фишинговых сайтов.

Заработок мошенников зависит от того, каким способом они монетизируют домены, например, торговцы контрафактом могут зарабатывать 3-10 млн рублей в год. При этом заблокировать сайт, который не используется для фишинга, а лишь нарушает права бренда, не так-то просто. Для этого может потребоваться решение суда.

Кроме того, заблокировать некоторые сайты, по словам экспертов, просто нет технической возможности, например, когда их серверы находятся в другом государстве, где хостинг-провайдеры не блокируют сайты, например, как раз в Белизе.

Москва, Зоя Осколкова

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