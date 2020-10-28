Эксперты указали на опасную функцию большинства мессенджеров

Популярные мессенджеры могут нести угрозу для безопасности данных из-за простой функции, встроенной практически в каждое приложение. Такое заявление сделали Программисты Томми Миск и Талал Хадж Бакри.

Миск в своем блоге обратил внимание пользователей на угрозы, связанные с предварительным просмотром ссылок в режиме превью. Специалисты указали на то, что приложения зачастую самостоятельно включают данную функцию. Если файл отправили злоумышленники, подобные действия мессенджера обернуться заражением устройства, утечкой IP-адреса или определения местоположения пользователя смартфона.

Эксперты считают, что меньше остальных защищены пользователи Facebook и Instagram, так как эти приложения загружают файлы любого объема, а также запускают любые JavaScript-коды. По словам Миска, он обратился к представителям Facebook, но те ответили, что все работает так, «как было задумано».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.10.20

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