Эксперт рассказал о способах слежки руководства за сотрудником на удаленке

Эксперт по IT-безопасности поведал о возможных способах слежки за работающими на удалении сотрудниками. Подбор средств определяется необходимым уровнем слежки. Если задача – общий контроль времени, то зачастую используются агенты мониторинга, фиксирующие происходящее на экране и сайты или файлы, которые открывает работник, рассказал основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

«В случае, если нужно контролировать, на что именно тратится время сотрудников, используют различные тайм-трекеры. Они наблюдают за действиями пользователя и позволяют автоматически сгруппировать активность по типам и отделить работу от прокрастинации», – приводит слова эксперта «Прайм».

Также есть методы фиксации фактов незаконного использования информации, к которой допущены сотрудники. Для этого применяются DLP-системы (DLP – Data Leak Prevention). Они позволяют отследить потоки данных и попытки их копирования на сторонний носитель отправки через мессенджеры или в облако, отметил эксперт.

Отмечается, что на практике такие приложения используются редко, поскольку далеко не все работодатели имеют опыт управления удаленными сотрудниками и понимание особенностей контроля в таких условиях.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.10.20

Ученые применят беспилотники для поиска могил древних мадьяр. / «Красные линии», за которыми нарушаются права человека: глава СПЧ раскритиковал планы мэрии Москвы и заявил о создании Цифрового кодекса. / «Это какая-то адская антиутопия»: эксперт СПЧ заявил об опасном «азарте» властей в борьбе с коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»