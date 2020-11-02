Российская войсковая разведка получила новые возможности

Новая специализированная техника позволила значительно расширить возможности войсковой разведки России. А время между обнаружением цели и нанесением оружейники смогли сократить в 2,5 раза. Об этом рассказал замначальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Алексей Белоусов, пишет «Красная звезда».

Благодаря новой технике, разведка может вскрывать вражеские объекты на всю глубину зоны ответственности в режиме реального времени. Белоусов рассказал, что теперь российским военным доступно обнаружение целей в любых погодных условиях. В этом им помогают беспилотные летательные аппараты (БПЛА), средства радиолокации, новейшие радиостанции, а также комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец-М».

Кроме того, передвижение техники и военнослужащих противника помогают отслеживать сейсмические датчики. Данные, поступающие с них, оперативно поступают на контрольные пункты.

По словам Белоусова, эта техника позволяет обезопасить личный состав.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.10.20

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