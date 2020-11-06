Томские ученые создали бытовой прибор для поиска антиоксидантов продуктах

Томским ученым удалось разработать компактный и недорогой прибор для оценки антиоксидантной активности продуктов, БАДов и лекарственных настоек, который может пригодится в быту. На сегодняшний для этого необходимы мощности научной лаборатории.

По размерам этот прибор с копеечную монету. Он представляет из себя пластинку из прозрачного полимера, который реагирует на количество антиоксидантов, Передает РИА «Новости». Эти соединения подавляют и задерживают протекающие в организме окислительные процессы, вредные для здоровья человека.

Авторами разработки являются ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Томского государственного университета (ТГУ). Благодаря новому устройству проверить содержание антиоксидантов в том или ином продукте сможет любой желающий, буквально у себя на кухне. Для этого специалисты намерены разработать специальное программное обеспечение для гаджетов.

По словам профессора отделения химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Михаила Гавриленко, сенсор меняет цвет при контакте с жидкостями, обладающими антиоксидантной активностью. «С его помощью любой человек сможет определять антиоксидантную полезность продуктов. Кроме того, сенсор обладает совместимостью с современным аналитическим оборудованием, и результат бытовых измерений может быть неоднократно перепроверен в лаборатории.

Михаил Гавриленко отметил, что структура полимера имеет безграничные возможности для протекания химических реакций с изменением цвета практически с любыми заданными веществами. Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 07.11.20

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