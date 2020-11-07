Ученые МФТИ создали энергосберегающую лампу нового типа

Ученые Московского физико-технического института намереваются запустить массовое производство ламп нового типа, способных конкурировать с энергоэффективными светодиодными решениями, пишет «Популярная Механика».

«Лампы Шешина» (в честь заместителя завкафедрой вакуумной электроники МФТИ) излучают свет благодаря люминофору, который покрывает изнутри вакуумную колбу, На него попадает поток электронов, источником которого является катод в цоколе лампы. Инновация заключается в особой конструкции катода.

Катод катоднолюминесцентной лампы (КЛЛ) – это набор углеродных волокон, представляющих собой тонкие (7 микрон) иголочки. Такая конструкция позволяет производить поток электронов для яркого свечения люминофора даже при небольшом напряжении. В итоге «лампа Шешина» отличается очень низким энергопотреблением и хорошей яркостью.

очень экономно расходует энергию – энергопотребление можно сравнить с показателями светодиодов, схожих по яркости.

В отличие от зарубежных прототипов российская КЛЛ не выгорает, и, как отмечают разработчики, «будет работать, пока не надоест вам».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.11.20

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