Virgin Hyperloop провела испытания с людьми в капсуле

Компания Virgin Hyperloop успешно провела первые испытания прототипа нового вида транспорта – капсулы вакуумного поезда – с участием пассажиров. Как сообщили в пресс-службе компании, первыми пассажирами стали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян.

Virgin Hyperloop провела испытания с людьми в капсуле

Испытания прошли в минувшее воскресенье, 8 ноября, на полигоне DevLoop в штате Невада. В 500-метровом тоннеле двухместная капсула XP-2 разогналась до скорости 172 км/ч. Серийный образец будет рассчитан на 28 пассажиров.

По данным ресурса Inverse компания планирует построить 10-километровый туннель в штате Западная Виргиния для демонстрации поезда федеральным регуляторам.

Напомним, идею Hyperloop представил в 2012 году новатор Илон Маск. Капсулы Hyperloop движутся по тоннелю, в котором практически отсутствует воздух. Благодаря этому капсула способна разогнаться до высокой скорости с минимальными энергозатратами Планируется, что новое транспортное средство будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.11.20

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