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Суббота, 14 ноября 2020, 01:24 мск

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Физики научились управлять молнией при помощи лазера

Международная команда ученых нашла способ дистанционно воздействовать на формирующиеся в атмосфере разряды молний, чтобы управлять их движением. Для этого исследователи воспользовались лазерным лучом низкой интенсивности. Отчет о проделанной работе опубликован в журнале Nature Communications.

Ученые пояснили, что в луч лазера из окружающего воздуха попадают микрочастицы графена, которые начинают в нем нагреваться и индуцируют электрический пробой. В итоге разряд начинает течь вдоль лазерного луча.

Москва, Иван Гридин

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