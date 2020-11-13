Физики научились управлять молнией при помощи лазера

Международная команда ученых нашла способ дистанционно воздействовать на формирующиеся в атмосфере разряды молний, чтобы управлять их движением. Для этого исследователи воспользовались лазерным лучом низкой интенсивности. Отчет о проделанной работе опубликован в журнале Nature Communications.

Ученые пояснили, что в луч лазера из окружающего воздуха попадают микрочастицы графена, которые начинают в нем нагреваться и индуцируют электрический пробой. В итоге разряд начинает течь вдоль лазерного луча.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.11.20

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