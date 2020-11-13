Эксперт рассказал, как расширить возможности смартфона

Смартфоны на базе операционной системы Android можно без риска переключить в режим «для разработчиков», что позволит расширить их возможности, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Для активации режима «для разработчиков» необходимо зайти в раздел «О телефоне», рассказал эксперт. По его словам, функции в этом режиме предназначены для опытных пользователей, поэтому следует быть осторожными при их изменении, так как последствия могут быть непредсказуемы, вплоть до полной поломки гаджета и потери гарантии на устройство, передает агентство «Прайм».

Владельцы iPhone тоже могут включить соответствующий режим, однако сделать это не так просто, как на Android. Для этого пользователю необходимо скачать на компьютер интегрированную среду разработки (IED) Xcode. Соответсвующая опция Developer появится только после запуска программы на компюьтере при подключенном к нему смартфону, пишет ФАН.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.11.20

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