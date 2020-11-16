МВД хочет потратить на нейросети 55 млрд рублей

В МВД России разработали проект внедрения искусственного интеллекта (ИИ) для выявления серийных преступлений и поиска преступников. Реализация проекта оценивается более чем в 55 млрд рублей, следует из документов, пишет «Коммерсантъ».

В «дорожной карте», в частности, указано, что в 2020 году МВД начнет подготовку технических заданий на проведение научно-исследовательских работ по внедрению технологий ИИ в работе полиции, а в 2023 году приступит к опытно-конструкторским работам по созданию софта для поиска серийных преступников и для «определения индивидуальных анатомических признаков человека, полученных из биологического материала с мест совершения преступлений».

Москва, Иван Гридин

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