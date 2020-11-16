SpaceX успешно доставила четверых астронавтов на МКС

Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель Falcon 9 совершила старт с мыса Канаверал во Флориде.

Отмечается, что после запуска NASA сообщило, что первая ступень приземлилась на плавучую платформу в Атлантике. Вторая ступень также успешно отделилась, а Crew Dragon успешно вышел на орбиту.

На борту находятся четыре человека: астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соити Ногучи. Они проведут на орбите полгода.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.11.20

Пуровская администрация приватизировала телекоммуникационную компанию. / МВД хочет потратить на нейросети 55 млрд рублей. / В России введут систему «антисон» для водителей автобусов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»