российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 ноября 2020, 14:49 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

SpaceX успешно доставила четверых астронавтов на МКС

Фото: Reuters

Компания SpaceX совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель Falcon 9 совершила старт с мыса Канаверал во Флориде.

Отмечается, что после запуска NASA сообщило, что первая ступень приземлилась на плавучую платформу в Атлантике. Вторая ступень также успешно отделилась, а Crew Dragon успешно вышел на орбиту.

На борту находятся четыре человека: астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соити Ногучи. Они проведут на орбите полгода.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.11.20

Пуровская администрация приватизировала телекоммуникационную компанию. / МВД хочет потратить на нейросети 55 млрд рублей. / В России введут систему «антисон» для водителей автобусов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

«Подарок» для Байдена: российская база в Судане станет очередным поводом для обострения отношений с Вашингтоном

В случае победы Байдена демократы сделают Клинтон постпредом в ООН

Часть почтовых бюллетеней по постановлению суда не учтут в Пенсильвании

Небензя указал на готовность Байдена продлить ДСНВ

Ключевой штат США пересчитает голоса президентских выборов вручную

ВОЗ сообщила о втором подряд рекорде по приросту случаев Covid-19 за неделю

США готовят новые санкции против «Северного потока – 2»

Разведка Чехии заявила о высоком риске начала Третьей мировой войны

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Технологии, США,