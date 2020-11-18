Россия потратит более 200 млрд рублей на собственные сети 5G

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассмотрел «дорожную карту» «Мобильные сети связи пятого поколения». Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к «Ростеху» и «Ростелекому» источник, связанные с разработкой документа.

Общий бюджет этой «дорожной карты» до конца 2024 года составит 208,13 млрд рублей, из которых 28,856 млрд рублей должны привлечь из федерального бюджета. В том числе 21,46 млрд рублей будет выделено «Ростеху» в качестве целевой субсидии на производство российского оборудования 5G и обеспечение его серийного выпуска.

«Мы все видим, как в период пандемии коронавируса в целых отраслях ускорилась цифровая трансформация. Чтобы обеспечить эту новую реальность высокоскоростной сетью, а также не допустить попадания информации вовне, важно создать собственные современные и надежные технологии передачи данных», сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.11.20

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