«Космокурс» испытает систему зажигания ракетного двигателя

Компания «Космокурс» намерена уже в ближайшие дни приступить к испытаниям системы зажигания двигателя. Об этом ТАСС рассказал гендиректор компании Павел Пушкин.

«У нас был производственный брак в самой системе зажигания. Мы переделали КД (конструкторскую документацию – прим. ред.), изготовили новые образцы, сейчас идет доработка. Если все получится, то на следующей неделе можем приступить к испытаниям», – рассказал глава компании.

По его словам, срок испытаний может сдвинуться из-за затруднений с изготовлением деталей. «Мы постоянно ловим брак. Много сил потратили, много деталей изготовили повторно. Качество изготовления у наших подрядчиков не очень хорошее», – рассказал он.

До конца года «Космокурс» приступит к гидравлическим испытаниям форсуночной головки двигателя. После этого компания может приступить к 3D-печати двигателя.

Напомним, «Космокурс» ведет разработку многоразового комплекса для суборбитальных туристических полетов. По задумке разработчиков, полет, во время которого корабль удалится на 200 км от поверхности Земли, будет продолжаться 15 минут. Для запуска кораблей организация намерена построить в Нижегородской области собственный космодром. Финальные испытания комплекса намечены на конец 2024 – начало 2025 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.11.20

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