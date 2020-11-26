Россия испытала новую ракету системы ПРО

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели успешные испытания новой противоракеты системы ПРО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. «На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин, после серии испытаний «новая противоракета системы ПРО достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

В мае 2019 года на сайте госзакупок появились данные о том, что в 2019-2021 годах Минобороны России намерено провести пуски девяти баллистических ракет. Речь шла о двух межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) «Сармат», трех МБР «Ярс» и четырех МБР «Тополь».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.11.20

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