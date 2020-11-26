Ученые нашли способ быстрого определения клещевого энцефалита

Ученые Университета ИТМО создали платформу для обнаружения клещевого энцефалита, которая позволит определять наличие этого вируса в домашних условиях. Об этом сообщает пресс-служба ИТМО.

Платформа работает по принципу электрохимического анализа и метода машинного обучения, многослойного перцептрона, основанного на изучении нейронных сетей. Чтобы определить, является ли клещ энцефалитным, необходимо положить его образец на сенсор. Затем данные обработает специальное электронное устройство – потенциостат со встроенным программным обеспечением.

К потенциостату можно подключать свой смартфон, на который и будет выводиться результат. Статья опубликована в ACS Applied Bio Materials.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.11.20

Ученые спрогнозировали волну сбоев и неполадок на МКС. / Россия испытала новую ракету системы ПРО. / В США в горах обнаружили загадочный металлический монолит. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»