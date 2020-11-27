В ВКС назвали сроки завершения испытаний ЗРК С-500 «Прометей»

Созданию российской перспективной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 «Прометей» планируется завершить в новом году. Комплекс будет способен отражать удары сверхзвуковых и баллистических ракет, а также сбивать космические спутники.

«На 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500», – приводит «Красная звезда» слова заместителя главнокомандующего ВКС России, генерал-лейтенанта Андрея Юдина.

Примечательно, что уникальной особенностью «Прометея» является возможность запускать ракеты как из арсенала С-400 «Триумф», так и новые, ранее не применявшиеся в иных системах. Так, например, ракета под индексом 77Н6-Н разработана для заатмосферного перехвата баллистических ракет на высоте до 165 километров.

Как писал «Новый День», 26 ноября стало известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России провели успешные испытания новой противоракеты системы ПРО. «На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», – сообщили в пресс-службе Минобороны.

В мае 2019 года на сайте госзакупок появились данные о том, что в 2019-2021 годах Минобороны России намерено провести пуски девяти баллистических ракет. Речь шла о двух межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) «Сармат», трех МБР «Ярс» и четырех МБР «Тополь».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.11.20

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