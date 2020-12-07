Чемезов назвал сроки серийных поставок танка «Армата» в войска

Серийные поставки российского танка последнего поколения Т-14 «Армата» в войска намечены на 2021год, рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, в перспективе «Армата» станет новым основным танком вооруженных сил России.

На сегодняшний день Т-14 считается лучшим в мире по всем основным характеристикам, пояснил глава «Ростеха», добавив, что в «Армате» используются передовые технологии, все процессы максимально автоматизированы.

«Экипажу «Арматы» не нужно точно прицеливаться, надо лишь приблизительно навести орудие на цель. Электроника дальше все сделает сама – точно определит расстояние до цели и наведет на нее орудие. То есть в этой машине используются элементы искусственного интеллекта, которые помогают экипажу вести стрельбу», – приводит слова Чемезова «Военное обозрение».

Также стало известно, что беспилотная версия «Арматы» не пойдет в серию. Она была разработана лишь для отработки беспилотных технологий. По словам Чемезова, сейчас идет рекламная кампания по продвижению Т-14 за рубежом. Танк уже получил все необходимые документы для продажи иностранным заказчикам.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.12.20

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