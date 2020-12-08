Минцифры назвало приложения для обязательной предустановки на смартфоны

Минцифры предложило перечень программного обеспечения для предустановки на смартфоны, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV. Предполагается, что окончательный вариант будет утвержден правительством. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что в министерство поступило порядка 100 заявлений от разработчиков программного обеспечения (ПО). В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты Яндекс, в категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» – Mail.ru, среди антивирусных систем – Kaspersky, офисного ПО – «Мой офис». Также на электронных устройствах по умолчанию появится социальный сервис «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Предполагается, что после утверждения списка правительством РФ, в 2021 году приложения появятся на смартфонах, планшетах, компьютерах и Smart TV. Пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.20

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