На юге и востоке России установят новые загоризонтные РЛС

На юге и на востоке России появятся новые загоризонтные радиолокационные станции. Они будут способны обнаруживать воздушные цели за тысячи километров от российских границ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того в военном ведомстве изучаются возможности загоризонтного обнаружения воздушных целей в Арктике. Как напоминает РИА «Новости», год назад в Мордовии заступила на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС «Контейнер». Она способна обнаруживать летательные аппараты на дальности в 1,5 тысячи километров от границ РФ над территорией Восточной Европы и частью Западной и Северной Европы, над несколькими странами Ближнего Востока.

РЛС способна обнаруживать самолеты, крылатые ракеты и даже гиперзвуковые цели, благодаря отраженным от ионосферы Земли радиосигналам.

Москва, Иван Гридин

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