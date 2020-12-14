«Дочка» «Росатома» проведет модернизацию космодрома «Морской старт»

Модернизацией плавучего космодрома «Морской старт» планирует заняться одна из структур госкорпорации «Росатом». В рамках планируемых работ уже проводится соответствующая экспертиза.

По данным РИА «Новости», модернизацию космодрома выполнит Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское опытно-конструкторское бюро «Марс» (ФГУП МОКБ «Марс», входит в «Росатом»). Данное КБ является разработчиком бортовых систем автоматического управления и навигации авиационными и космическими летательными аппаратами.

Ранее появилась информация о том, что «Морской старт» требует ремонта. По предварительным оценкам, стоимость работ оценивается в 1-1,5 млрд рублей. Пуски с плавучего космодрома возобновятся не ранее 2023-2024 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.12.20

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