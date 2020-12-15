Не работают интернет, ТВ и телефония: пользователи жалуются на сбои в «Ростелекоме»

В работе «Ростелекама» зафиксированы проблемы.

По данным сервиса Downdetector, сообщения о сбоях утром во вторник, 15 декабря, поступили из многих российских городов. На проблемы с доступом в интернет, с телевидением и телефонной связью жалуются жители Москвы, Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Краснодара, Нижнего Новгорода и Самары. 94% обращений касаются трудностей доступа в интернет.

В «Ростелекоме» объяснили проблемы сбоем работы маршрутизирующего оборудования и заверили, что все неполадки устранены к 9:30 мск, пишет «Коммерсантъ». Между тем, судя по данным Downdetector, жалобы на работу компании поступают до сих пор.

Москва, Наталья Петрова

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