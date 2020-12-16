Ученые предложили отправлять спутники на орбиту из электромагнитных пушек

Малые спутники можно запускать на орбиту из электромагнитных пушек. Такую идею озвучили специалисты головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш, говорится в материалах, опубликованных в журнале «Вестник НПО имени Лавочкина».

«На наш взгляд, время от времени целесообразно оценивать старые идеи доступа в околоземное космическое пространство с точки зрения современных технологических возможностей. К одной из таких идей относится создание наземных систем динамического ускорения массы. Впервые эта идея была высказана Жюлем Верном в научно-фантастическом романе «Из пушки на Луну» в 1865 году. «Космическую пушку» выгодно отличает то, что она является в принципе реализуемой уже на современном техническом уровне», – пишет журнал.

В качестве одного из вариантов рассматривается использование линейного рельсотрона. Он представляет из себя пусковой ствол и электростанцию мощностью десять мегаватт. Пусковой ствол – это вакуумная труба с рельсовым разгонным устройством и снарядом-носителем со спутником. Располагаться он должен на горе высотой два-три километра.

Еще один вариант – это кольцевой ускоритель массы. Диаметр кольцевой разгонной вакуумной трубы должен составлять несколько километров, а размещаться она должна на склоне горы. Кольцевой ускоритель не требует больших расходов электроэнергии – мощности в 20 мегаватт хватит, чтобы разогнать массу от двух тонн до 9 км/с, передает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

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