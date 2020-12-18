В России из-за пандемии увеличилось число хакерских атак

В период пандемии коронавирусной инфекции нового типа число хакерских атак на российские компании возросло на треть в сравнении с показателями прошлого года, рассказал вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

По его словам, это произошло в связи с переходом на удаленку компании обеспечили доступ к своим информационным системам для сотрудников вне офиса что открыло возможности и для хакеров. «Эти внутренние системы очень слабо защищены, и итогом стало то, что сейчас мы фиксируем рост числа хакерских атак примерно на треть по сравнению с предыдущим годом», – приводит слова Ляпунова РИА «Новости».

Помимо этого, увеличилось число атак на критическую информационную инфраструктуру и системы управления. В первую очередь проблемы возникли в энергетической отрасли, системах жизнеобеспечения и системе госуправления, рассказал эксперт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.12.20

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