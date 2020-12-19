На МКС обнаружена новая течь, резервы воздуха на исходе

Резервы воздуха на Международной космической станции (МКС) уже на исходе, поэтому необходимо установить место утечки в ближайшее время. Об этом заявили в Центре управления полетами (ЦУП).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утечку в российском модуле МКС зафиксировали в начале октября. Позже выяснилось, что длина трещины достигает 4,5 сантиметров. Повреждение заклеили термостойким скотчем, так как средства для окончательной герметизации трещины должны были доставить на МКС только в декабре.



В текущем месяце система подачи кислорода «Электрон» отказывала трижды. Так, неделю назад, 12 декабря, произошло отключение из-за низкого давления. Перезапустить систему космонавтам не удалось. Разбираться с проблемой пришлось специалистам на Земле.

Сегодня в промежуточной камере обнаружена дополнительная течь. Но место повреждения еще не найдено. Перед космонавтами поставлена задача сделать это как можно быстрее, потому что резервы воздуха на станции подходят к концу.

Для экономии воздуха принято решение держать переходный отсек закрытым практически все время, что затруднит работу экипажа, отмечают специалисты.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.12.20

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