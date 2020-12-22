Минобороны РФ рассказало о скоростных характеристиках «Авангарда»

Гиперзвуковой блок российской межконтинентальной ракетной системы «Авангард» обладает скоростью до 28 Махов, что приблизительно соответствует 7,5 км в секунду. Об этом заявило Минобороны РФ по итогам минувших испытаний.

По мнению президента России Владимира Путина, работа над созданием данного ракетного комплекса достойна сравнения с реализацией ядерного проекта СССР, который был воплощен при участии выдающихся ученых Игоря Курчатова и Сергея Королева.

Российская межконтинентальная ракетная система «Авангард» оснащена гиперзвуковым блоком, который способен маневрировать как по вертикали, так и горизонтали. Благодаря этому, а также высоким скоростным характеристикам, данная ракета является неуязвимой для всех существующих систем противоракетной обороны.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.12.20

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