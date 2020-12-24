С космических спутников нельзя различать номера машин и разглядывать лица людей

Космические спутники не настолько совершенны, чтобы с них можно было разглядывать мелкие детали на поверхности Земли. Об этом заявила генеральный директор компании «Терра Тех» Милана Элердова.
Самые лучшие аппараты, которые есть сейчас в распоряжении людей, – это устройства проекта Legion компании Maxar. Они способны выдавать 29 сантиметров на пиксель. Однако эти спутники запустят только в 2021 году.
«Номеров машин при таком разрешении не разглядеть, но можно будет увидеть отдельные деревья, определить тип машины, разглядеть в виде отдельных точек скопления людей на пляжах и площадях», – цитирует специалиста РИА «Новости».
Кроме того, снимки сверхвысокого разрешения являются самыми дорогими – от 10 центов за 1 квадратный километр съемки.
Таким образом, эксперт развеяла миф о том, что через спутники можно рассмотреть из космоса мелкие детали, такие как номера автомобилей, лица людей или текст в газете.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 23.12.20
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