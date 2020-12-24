Россия возродила арктическую оружейную лабораторию

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) завершил аттестацию специальной лаборатории в Арктике. Ее назначение – испытания гранатометного и малокалиберного – до 30 миллиметров – стрелково-пушечного вооружения в экстремальных условиях.

Данная лаборатория не работала в современной России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия. За 40 лет лаборатория пришла в негодность, отсутствует оборудование, многое необходимо создавать с ноля.

Испытательные камеры лабораторного корпуса позволят проверить работоспособность оружия при температурах от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия, а также условиях дождя и пылевого загрязнения и других неблагоприятных факторов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.12.20

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