«Калашников» запустил в производство ракету для ЗРК «Стрела-10М»

Концерн «Калашников» приступил к серийному производству новой управляемой ракеты для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10М». Об этом сообщает пресс-служба компании. Решение было принято после успешных испытаний ракеты на Донгузском полигоне.

«Зенитная управляемая ракета (ЗУР) «Стрела 9М333» предназначена для поражения низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет», – сообщает пресс-служба концерна.

Там также подчеркнули, что ракета имеет три режима работы головки самонаведения (фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый), что дает ей преимущество над другими ракетами подобного класса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.12.20

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