Россия вошла в тройку лидеров по числу камер видеонаблюдения

Россия стала третьей страной в мире, где установлено наибольшее число камер видеонаблюдения. Первые два места занимают Китай и США. Об этом сообщают аналитики TelecomDaily.

По данным компании, на территории России установлено 13,5 млн камер, или 93,2 штуки на каждую тысячу человек. В КНР – 200 млн камер, в США – 50 млн, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование рынка облачного видеонаблюдения и видеоаналитики.

Большая часть камер – 58,7% – установлены коммерческими организациями для предотвращения краж, обеспечения безопасности и прочего. Почти треть (32,8%) поставлены за государственный счет – на школах, госучреждениях, дорогах, в больницах и других объектах. 8,5% всех российских камер установили физлица.

При этом только 5% всех камер подключены к облачному видеонаблюдению, когда видеопоток записывается в облачное хранилище. По словам экспертов, в будущем в России и в мире будет расти именно качество камер.

Невысокую долю госсектора в облачном видеонаблюдении аналитики объясняют тем, что данные с видеокамер пишутся преимущественно в центры обработки данных госзаказчиков, а не в облако оператора услуги. Однако в перспективе доля государства на этом рынке также будет расти.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.12.20

«Роскосмос» намерен взыскать с производителя «Союзов» 4,7 млрд рублей. / «Калашников» запустил в производство ракету для ЗРК «Стрела-10М». / Россия возродила арктическую оружейную лабораторию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»