WP сообщила о взломе облачных сервисов Microsoft «русскими хакерами»

В ходе недавней хакерской атаки, в которой американские власти и СМИ обвиняют подданных России, произошла утечка данных клиентов облачных сервисов Microsoft. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленные источники.

Издание пишет, что взлом произошел через компьютеры корпоративного партнера Microsoft, управляющего доступами к облачным сервисам. В самой Microsoft факт взлома отрицают. «Мы не выявили никаких уязвимостей или следов взлома продуктов Microsoft или облачных сервисов», – заявил старший директор по вопросам коммуникации компании Джефф Джоунс.

Ранее стало известно, что, множество официальных ведомств в США подверглись кибератаке. Массовая хакерская атака, которая наблюдалась в США, обернулась заражением программного обеспечения, разработанного специалистами корпорации Microsoft, сообщали СМИ со ссылкой на официальные власти США.

Сообщалось, что хакеры воспользовались ПО фирмы SolarWinds. После этого злоумышленники применили продукты пострадавшей компании для дальнейших взломов. По мнению властей США, основными целями атаки стали правительственные учреждения. В числе пострадавших были названы министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Помимо этого, по данным Politico, атакам подверглись минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.12.20

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