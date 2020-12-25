ВКС России получили первый серийный Су-57

Первый российский серийный истребитель пятого поколения Су-57 ипоступил на вооружение Воздушно-космических сил РФ сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В конце октября стало известно о начале летных испытаний второго серийного истребителя Су-57, которого в соцсетях «окрестили» «второй первый серийный», поскольку первый серийный истребитель пятого поколения из установочной партии в два самолета разбился 24 декабря 2019 года во время испытательного полета. После данного инцидента все полеты Су-57 были приостановлены.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.12.20

WP сообщила о взломе облачных сервисов Microsoft «русскими хакерами». / Россия вошла в тройку лидеров по числу камер видеонаблюдения. / «Роскосмос» намерен взыскать с производителя «Союзов» 4,7 млрд рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»