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Четверг, 31 декабря 2020, 11:11 мск

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Российские члены экипажа МКС остались без новогодних подарков

Российские космонавты, встречающие новый год на орбите, остались без подарков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доставить посылки с Земли на МКС должен был грузовой корабль «Прогресс МС-16», но его запуск отложили на пару месяцев.

«Все, что мы готовили с транспортником, который должен был уйти в декабре, оно придет в феврале, – цитирует РИА Новости представителей службы психологической поддержки экипажа. – Подарки, рисунки, сюрпризы от семей они получат в феврале, к сожалению. Мы эти грузы с транспортника не снимали».

Тем не менее, семьи смогут поздравить космонавтов: сегодня для них организуют видеосвязь.

Сами российские космонавты порадуют презентами зарубежных коллег по МКС, так как все сувениры они взяли с собой с Земли.

Москва, Игорь Юров

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