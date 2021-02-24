На МКС обнаружили второе место утечки воздуха

Космонавты нашли на Международной космической станции (МКС) предположительное место второй трещины, через которую происходит утечка воздуха. Об этом сообщил экипаж Центру управления полетами (ЦУП).

«Мы хотим сделать термобарьер для утечки, если там трещина под трубой, то она просто притянется», – рассказал «Интерфаксу» представитель ЦУП.

15 февраля с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16». Грузовик доставит на МКС запас еды для российских космонавтов и заплатки для трещин.

В январе сообщалось, что американские астронавты поделились едой с россиянами на МКС, которые ожидают поставки запасов пищи.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.02.21

Президент Microsoft голословно обвинил Россию в кибератаках на США. / Опубликованы видео посадки Perseverance на Марс и запись звуков Красной планеты. / Аферисты ушли в Интернет: в Москве втрое увеличилось число мошенничеств в Сети. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»