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Среда, 20 января 2021, 16:36 мск

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В российском модуле на МКС отключилась система кондиционирования воздуха

Фото: Роскосмос

На Международной космической станции отключилась система кондиционирования воздуха СКВ-2. Об этом сообщил космонавт Сергей Рыжиков в ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA.

Системы СКВ-1 и СКВ-2 находятся в модуле «Звезда», они дублируют друг друга. Отключение одной из систем было нештатным. Для решения проблемы необходимо провести дополнительные проверки.

«Отключение системы кондиционирования является особенностью ее работы и рассмотрено в эксплуатационной документации. Ее включение планируется в ближайшее время с учетом проведения работ экипажем на борту. Экипажу и станции ничего не угрожает», – сообщили «Интерфаксу» в «Роскосмосе».

Осенью прошлого года на МКС обнаружили утечку воздуха. Космонавты перекрывали доступ в российский модуль станции, чтобы убедиться, что место утечки находится именно в «Звезде». В «Роскосмосе» заявили, что это не представляет опасности для экипажа и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер обнаружили трещину и заклеили ее термостойким скотчем. Однако это не решило проблему окончательно.

Москва, Зоя Осколкова

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