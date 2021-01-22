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Пятница, 22 января 2021, 13:15 мск

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Трещину на МКС поищут с помощью микроскопа

На Международную космическую станцию (МКС) доставят мощный микроскоп для поиска трещины, через которую происходит утечка воздуха. Об этом сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Пока мы нашли одну и под подозрением у нас еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле очень мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать», – сказал Соловьев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что точно известно об одной небольшой трещине. Однако не исключено, что есть и другие места утечки.

Осенью прошлого года на МКС обнаружили утечку воздуха. Космонавты перекрывали доступ в российский модуль станции, чтобы убедиться, что место утечки находится именно в «Звезде». В «Роскосмосе» заявили, что это не представляет опасности для экипажа и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер обнаружили трещину и заклеили ее термостойким скотчем. Однако это не решило проблему окончательно.

Москва, Зоя Осколкова

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