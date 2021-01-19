Астронавты США поделились едой с космонавтами на МКС

Американские астронавты поделились запасами еды с российскими коллегами на борту Международной космической станции (МКС). Доставка продуктов питания для россиян была отложена из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс».

«Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания», – сказал космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами во время переговоров с Землей, транслируемых NASA.

Старт «Прогресса МС-16» был перенесен с 11 декабря на 15 февраля из-за необходимости проведения дополнительных проверок, передает РИА «Новости». В связи с этим российская сторона попросила США доставить еду для космонавтов.

«Когда был поставлен вопрос о том, чтобы доставить на американском корабле наши рационы, американцы сказали, что у нас достаточно большой запас продуктов... Они сказали, что пусть космонавты используют наши продукты», – пояснил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев. Он добавил, что американская еда предоставляется космонавтам безвозмездно.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.01.21

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