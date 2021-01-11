За год более 100 млн записей личных данных россиян оказались в общем доступе

В 2020 году в мире «утекло» в Сеть около 11 млрд записей персональных данных и платежной информации. Из них около 1% принадлежат россиянам. Об этом сообщается в исследовании компании InfoWatch.

Чаще всего становится скомпрометированной информация из хай-тек-индустрии, сферы финансов и госсектора. Во время пандемии многие утечки не фиксировались системами защитами и контроля, что связано с переводом большого количества сотрудников на удаленную работу.

По-прежнему основными виновниками утечек в России остаются сотрудники компаний, на долю которых приходится около 80% всех нарушений. Примерно три четверти утечек связаны с тем, что персонал умышленно «сливает» в Сеть персональные данные.

«В условиях экономических трудностей и общей социальной напряженности недобросовестные менеджеры банков, операторов связи и других компаний использовали малейшую возможность для того, чтобы самостоятельно заработать «бонусы» за счет незаконного использования персональных данных клиентов и другой конфиденциальной информации», – приводит результаты исследования РИА «Новости».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.01.21

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